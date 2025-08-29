Jette : les commerçants jouent les prolongations ce soir

Ce week-end, la place du Miroir à Jette vibrera au rythme d’une nocturne commerciale et musicale. L’objectif : insuffler une nouvelle dynamique à ce quartier du Nord-Ouest bruxellois et mettre en lumière ses commerces de proximité face à la domination des grandes chaînes.

Cet événement, une nocturne organisée par une quinzaine de commerçants, vise à redynamiser un quartier longtemps perturbé par des travaux et aujourd’hui encerclé par les enseignes internationales.

L’enjeu de cette initiative dépasse la simple animation. Il s’agit de rééquilibrer le paysage commercial local en favorisant la mixité. Pour les organisateurs, la coexistence entre grandes marques et petits indépendants est essentielle. “C’est important d’avoir des commerces, des grandes marques, des grandes chaînes, mais aussi d’avoir un mix avec des commerces plus locaux, plus de proximité, des petits indépendants“, affirme Deborah de Klerck, gérante du premier coworking de Jette.

Juste au coin de la place, un magasin de jouets indépendant incarne cette valeur de proximité. Fort de vingt ans d’existence, il défend le relationnel et le conseil personnalisé. “Les commerces de proximité, on est là pour le conseil, on connaît de plus en plus les clients, les gens. C’est ça la proximité“, confie Amaya Louis, propriétaire du magasin Sajou.

Cette volonté de créer un ancrage local est aussi partagée par les nouveaux venus. Une boutique de vêtements, qui fête son premier anniversaire, voit dans cet événement une opportunité de se faire connaître bien au-delà des limites du quartier. “L’objectif ce n’est pas de faire un one-shot, de venir une fois à Jette. C’est vraiment d’installer une nouvelle routine et de venir faire son shopping à Jette toutes les semaines ou tous les mois” affirme la commerçante Marie-Ange Meynart.

Pour séduire la clientèle, les commerçants jouent donc le prolongation et resteront ouverts jusqu’à 21h ce soir, laissant place à des concerts qui animeront la place jusqu’à minuit ce soir et demain.

■ Reportage de Thomas Dufrane et Frédéric De Henau