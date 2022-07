Des humoristes bruxellois soutenus par hub.brussels à Avignon : “La culture est un acteur économique important”

Neuf jeunes humoristes bruxellois bénéficient d’un soutien public-privé pour faire leur place au festival d’Avignon.

Avec plus d’un millier de spectacles joués durant trois semaines, le Festival d’Avignon se pose comme le plus important festival francophone dédié au spectacle vivant. Tous les artistes rêvent de jouer dans les rues de la cité provençale pour démontrer leur talent, attirer l’œil du public et obtenir de futures programmations dans des salles à travers toute la francophonie.

Pour aider des jeunes artistes à faire leur trou dans ce monde du spectacle, l’agence bruxelloise pour le développement économique hub.brussels a lancé un partenariat public-privé à destination de neuf jeunes humoristes. Une partie de l’aide (logistique, promotion…) est fournie par hub.brussels et le reste est géré par une association de fait composée notamment de Kings of Comedy et de What The Fun.

Comment ces neuf humoristes émergents sont-ils soutenus ? Isabelle Grippa, directrice de hub.brussels, détaille le projet : “La culture est un acteur économique très important. Ce secteur a été impacté durant la crise sanitaire du Covid-19. Or, il s’agit du deuxième employeur de Bruxelles. (…) Et pour nous, les stand-upeurs sont des start-upeurs comme les autres”.

■ Interview réalisée par Sabine Ringelheim et Morgane Van Hoobrouck.