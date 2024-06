Couleur Café revient enflammer le parc d’Osseghem ce week-end

L’Atomium s’apprête à vibrer au rythme du festival Couleur Café, qui revient ce week-end pour sa 33e édition. Plus de 70.000 festivaliers sont attendus pour applaudir les quelque 80 artistes en tous genres, dont de nombreux DJ’s, qui se produiront au pied du géant d’acier.

C’est une affiche toujours aussi colorée et variée que propose Couleur Café pour cette nouvelle édition. Du hip-hop à l’amapiano, en passant par l’afrobeats, le dancehall, l’électro et le reggaeton… les mélomanes seront servis.

Parmi les têtes d’affiche, on retrouve Action Bronson, Masego, Tyla, Biga*Ranx, Tems et Fatoumata Diawara. La scène Black Stage sera dédiée aux DJ sets, avec notamment Ninette, Golden Zebora, Raql b2b Bo Meng, Moonshine, Jael et Skyla Tylaa. Les amateurs de découvertes sonores auront rendez-vous sur les scènes La Plancha et Tarmac, qui accueilleront une sélection d’artistes émergents et de collectifs de DJ’s.

► A revoir | Couleur Café complète sa programmation avec 19 noms : les horaires sont disponibles

Les festivaliers et festivalières pourront notamment se déhancher sur le jazz hip-hop de Masego (vendredi), les sonorités soul-funk de Morgan (samedi) ou encore le boom bap enfumé du rappeur Lord Apex (dimanche). L’événement fera également la part belle aux musiques du monde avec la rumba congolaise de Ferre Gola (samedi), le reggae de Jah Lil et Sanga Mama (dimanche) ou encore les rythmes afro-américains d’Austin Millz, qui clôturera le festival dimanche soir.

La Stib déploiera un dispositif spécial durant tout le week-end. Grâce au code Event Pass envoyé par e-mail, les festivaliers pourront emprunter le réseau de la Stib gratuitement pour se rendre aux concerts et rentrer ensuite chez eux. Après les concerts, six itinéraires de navettes spéciales seront disponibles entre minuit et 3h00, avec un départ toutes les 15 minutes.

Tous les tickets combi et ceux du samedi sont partis, laissant encore en vente des entrées pour le vendredi et le dimanche.

