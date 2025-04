Les photographies emblématiques de Steve McCurry s’exposent à Bruxelles

L’ exposition de Steve McCurry, baptisée “Icons”, débarque dès le 3 avril sur la Grand-Place de Bruxelles. Plus d’une centaine de photographies prises au cours de ses 40 années de carrière seront à y découvrir.

“Icons” dévoilera une rétrospective de la carrière du photographe américain. Les amateurs et amatrices d’art visuel pourront contempler ses clichés les plus emblématiques, à commencer par le portrait de la jeune Afghane aux yeux verts, Sharbat Gula, tiré en 1984. Elle était devenue, un an plus tard, la réfugiée la plus connue du monde après avoir fait la couverture du magazine National Geographic. D’autres célèbres prises de Steve McCurry ainsi que ses travaux les plus récents seront aussi présentés lors de l’exposition. “L’exposition ‘Icons’ (proposera) au public un voyage intime et immersif dans l’univers photographique de Steve McCurry”, annonce l’organisation dans un communiqué.

Elle entraînera visiteurs et visiteuses “dans une sorte de danse avec des personnes ayant des âges, des cultures et origines différents, qu’il a dépeintes avec une force et un naturel surprenants”. La scénographie de l’exposition sera enrichie par des vidéos sur les voyages, les aventures, mais aussi le métier de M. McCurry, permettant de mieux comprendre certains aspects de sa vie, le contexte de certaines photos et d’en découvrir un peu plus sur les personnes qui y figurent, a encore précisé l’organisation. En bonus, les spectateurs et spectatrices seront accompagnés d’un audioguide diffusant 41 commentaires de la star de l’agence de presse photographique Magnum. La rétrospective ouvrira ses portes le 3 avril. Elle sera accessible jusqu’au 1er septembre.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Johan Brohet et Laurence Paciarelli