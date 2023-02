Core Festival : Little Simz en tête d’affiche du dimanche

La prochaine édition du Core Festival est prévue les 27 et 28 mai 2023.

La rappeuse britannique Little Simz sera au parc d’Ossegem le dimanche 28 mai en tant que tête d’affiche du Core festival, annonce l’organisation. La jeune londonienne d’origine nigériane viendra y présenter son dernier effort en date “No Thank You“, sorti en 2022.

Avec sa combinaison de hip hop, r&b, jazz et soul, la musicienne est acclamée par les plus grands artistes du genre, Kendrik Lamar en tête. Elle s’est également vue récompensée d’un BRIT Award et d’un Mercury Prize pour son album “Sometimes I Might Be Introvert”.

Le Core Festival, qui se déroulera le week-end des 27 et 28 mai au pied de l’Atomium, à Bruxelles peut déjà compter sur la présence d’alt-J, Angèle, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul, Denis Sulta, DOMi & JD Beck, Goldband, HAAi, mais aussi Honey Dijon, KOKOROKO, NxWorries ou encore Romy, The Blessed Madonna et Unknown Mortal Orchestra.

Avec Belga – Photo : Core Festival