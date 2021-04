Cinq cinémas bruxellois d’art et essai rouvriront le 1er mai

Les cinémas Art & Essai de Belgique ont décidé de participer à la campagne “Still Standing for Culture” et d’ouvrir leurs portes dès le 1er mai, malgré les mesures sanitaires en cours.

Parmi les 80 lieux culturels qui ont décidé d’ouvrir leurs portes durant cette semaine du 1er mai malgré les mesures sanitaires décidées par le Comité de concertation, neuf cinémas d’art & essai de Belgique ont décidé de remettre leur projecteur en marche le samedi 1er mai. Dont cinq salles bruxelloises.

Le cinéma Galeries à Bruxelles proposera ainsi les films “Calamity”, “Burning Out” et “Petite Fille” dès 13h00. Le Kinograph, à Ixelles, proposera “Mandibules” dès 19h00. Le Nova, à Bruxelles, montrera le film “Ar Condicionado” dès 17h avec, en prime, un concert de Grégoire Tirtiaux. Le Palace, à Bruxelles, diffusera “La Voix humaine” à 19h00. Enfin, le Vendôme ouvrira dès 13h45 avec “Calamity”, “Une Vie Démente” et “Drunk”.

Certains cinémas ouvriront également entre le 2 et le 8 mai, dans le cadre de l’action de Still Standing for Culture.

Appel aux bourgmestres

“Les cinémas Art & Essai sont absolument solidaires de tout le secteur culturel mis à l’arrêt“, indique les cinémas d’art et essai par voie de communiqué. “Ils rappellent la grande diversité du secteur – qui va des grands festivals aux lectures de contes, des représentations théâtrales aux séances de cinéma, etc. – et demandent qu’il soit permis d’établir des protocoles propres à chaque type de lieu ou d’activité, afin qu’aucun secteur ne soit laissé sur le carreau et que le public puisse renouer avec la cité et ses lieux de sociabilité”.

“Les cinémas sont également conscients que cette action est susceptible d’entraîner des risques de verbalisations ou d’amendes. Ils espèrent toutefois que bourgmestres et procureurs n’interdiront pas une action politique juste, responsable et nécessaire face à une situation arbitraire qui ne peut plus durer”, précisent encore les salles.

Gr.I. – Photo : Belga/Ophélie Delarouzée