Bart Kobain : Le rappeur de The Voice Belgique

Vous avez sûrement remarqué Bart Kobain dans The Voice Belgique, ce rappeur bruxellois qui enflamme la scène à chaque performance. Son nom de scène est une combinaison intrigante entre Bart Simpson, l’enfant terrible de la télévision, et Kurt Cobain, la légende du rock. Après son premier passage en novembre 2022, Bart Kobain était de nouveau l’invité de Queeny Arickx dans RAPOL’OG. Son parcours dans The Voice a été le sujet principal de leur discussion, mais il y a bien plus à découvrir sur ce candidat.

Originaire du Burundi, le rappeur arrive en Belgique à l’âge de cinq ans. Dès son arrivée à l’école primaire, son intérêt pour la poésie se manifeste et il commence à écrire des poèmes. À cette époque, sa passion pour la musique le mène plutôt vers le rock. Il écoute alors des groupes tels que Nirvana, Rage Against The Machine ou encore Linkin Park. Ce n’est que plus tard qu’il se tourne réellement vers le rap. Lors de plusieurs voyages aux États-Unis, il découvre le rap US et tombe sous le charme du style. Bart Kobain s’inspire alors de The Game, NAS ou encore Kanye West et plonge dans leurs discographies. À l’âge de 15 ans, il écrit ses propres textes et fait des battles de rap avec son cousin. C’est ainsi qu’il forge son propre style et prend petit à petit le rap plus au sérieux vers l’âge de 19 ans, lorsqu’il déménage à Bruxelles pour ses études.

Kobain sort alors plusieurs sons sur SoundCloud, dont “Flying Niggaz” en 2017, qui est écouté plus de 25 000 fois sur la plateforme. En 2019, il dévoile son premier projet officiel en collaboration avec le collectif bruxellois « Indissoc ». Le rappeur enchaîne ensuite avec plusieurs singles et un deuxième EP, “Summer Will End” en 2022. Il y a un an, il a fait le grand saut en lançant son propre label, où il met en lumière le talent d’autres rappeurs .

Après avoir relevé ce dernier défi, Bart Kobain s’est lancé dans l’aventure de The Voice Belgique, où vous l’avez sûrement vu enflammer la scène plus d’une fois. Il a déjà interprété plusieurs classiques du rap, en commençant par « Power » de Kanye West lors de son audition. La prestation qui a mis les quatre juges d’accord. Lors de sa performance la plus récente, il a dominé la scène en interprétant le classique de The Notorious B.I.G. “Juicy“. Ce n’est pas sa première expérience dans les concours, puisqu’en 2022, le rappeur bruxellois a participé au concours « Court-Circuit » et a terminé parmi les 4 finalistes. Ce mardi, il fait partie des 12 participants engagés dans l’étape des ‘Cross Battle’. On attend avec impatience sa performance. L’artiste a laissé entendre qu’on peut s’attendre à deux gros classiques. Patience jusqu’à ce soir pour découvrir sa prestation sur La Une.



Article rédigé par BMP AGENCY.

Crédits photo: Seb (BMP AGENCY)