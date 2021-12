Après le film “Demain”, Cyril Dion sort un nouveau documentaire “Animal”

Après le succès du documentaire “Demain”, le réalisateur français Cyril Dion revient avec un nouveau film “Animal”. Il l’a présenté à la presse ce mardi au Musée des Sciences naturelles. La sortie du film est prévue dès ce mercredi dans les salles de cinéma belges.

À Bruxelles comme dans beaucoup d’autres pays du monde, les jeunes marchent pour le climat. C’est également le cas des deux protagonistes du film. La caméra les suit à travers le monde à la découverte du lien avec les autres espèces.

“Le but du film est de les amener dans un voyage qui est à la fois géographique et initiatique pour confronter cet activisme, leur permettre de comprendre pourquoi on en est arrivés là, pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi le climat se dérègle et pour voir ce que l’on pourrait faire en allant plus loin, quelles stratégies on pourrait élaborer”, explique le réalisateur Cyril Dion.

■ Un reportage de Maël Arnoldussen, Manon Ughi et Pierre Delmée

Découvrez la bande-annonce :