Adil El Arbi et Bilall Fallah ont présenté leur nouveau film poignant sur les départs vers la Syrie

Après avoir conquis Hollywood avec Bad Boys 3 et une série Marvel, le duo de réalisateurs Adil et Bilall sont de retour chez nous. Ils présentent “Rebel” un film plus personnel, plus ancré dans l’actualité.

Adil El Arbi et Bilall Fallah étaient sur le tapis rouge du Kinepolis, ce samedi soir, pour la première de leur nouveau film “Rebel”. Un long-métrage sur la réalité du départ en Syrie et de l’impact du jihadisme en Belgique.

Kamal est Bruxellois, il part en Syrie pour venir en aide aux victimes de la guerre, mais dès son arrivée, il est enrôlé par Daesh. Il se retrouve forcé à combattre aux cotés du groupe armé. “On a des amis qui ont changé, qui sont partis en Syrie. C’était très proche et personnel, surtout parce qu’ils étaient des belgo-marocains et musulmans. On s’est dit qu’il fallait faire un film là-dessus. C’est une histoire très complexe et on voulait la raconter avec nuance“, nous explique Bilal Fallah, le co-réalisateur du film.

L’histoire est aussi celle d’une Belgique qui a vu ses jeunes se faire recruter et envoyer dans un pays aux mains de l’État Islamique : “La guerre n’est pas dans les quartiers, elle n’est pas à Molenbeek, elle est en Syrie. C’est une chose qu’on a oubliée dans les médias qui ont stigmatisé ces quartiers-là. On essaye de donner une image humaine à ce phénomène-là, des jeunes qui sont partis“, précise Adil El Arbi, co-réalisateur.

Le film sortira en salle le 4 octobre.

■ Reportage de Camille Paillaud, Paolo Coen, Laurence Paciarelli et Marine Guiet