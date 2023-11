A ne pas rater ce mercredi soir dans RAPOL’OG: le set de DJ $ixo

Du lundi au vendredi, jusqu’au 3 novembre prochain, RAPOL’OG vous propose de 20h00 à 21h00 des sets de DJ belges. Ce soir, on découvre DJ $ixo.

$ixo, initialement producteur et maintenant également DJ, excelle dans le Hip-hop et le R&B. Il se spécialise dans la musique américaine et britannique, s’inspirant d’Atlanta, New York, Chicago et Londres. Il explore également le rap français, avec un accent particulier sur les genres innovants de la New Wave.

Il est également le DJ de @kreepthagod, un artiste belge. Ensemble, ils ont sorti un EP collaboratif intitulé « XTENDED MINDS » en 2021 et ont fait vibrer la scène à plusieurs reprises au cours des deux dernières années.

Retrouvez le set de $ixo ce mercredi dès 20h00 dans Rapol’OG sur BX1, radio de Bruxelles : c’est à écouter en DAB+ et sur notre site bx1.be/radio !