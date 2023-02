3 nouveaux restaurants bruxellois obtiennent le label “Bib Gourmand” du guide Michelin

Le guide Michelin Belgique et Luxembourg dévoile ce mardi, les vingt-deux tables qui décrochent un label “Bib Gourmand” en 2023. Cette récompense est destinée aux restaurants qui combinent une cuisine de qualité et des prix serrés.

Ainsi, trois restaurants de la capitale qui proposent un trois services au prix d’environ 45 euros ont été félicités. Du côté de Saint-Gilles, on retrouve les adresses “Nénu” et sa cuisine d’inspiration vietnamienne et “iOda” avec ses assiettes végétales. La dernière table récompensée se trouve du côté de la place Sainte-Catherine : le “Selecto”.

La nouvelle fournée de “Bib Gourmand” est faite de “cuisines au répertoire très varié”, “d’assiettes originales et savoureuses”, selon le directeur de la Sélection des Guides Michelin au Benelux, Werner Loens via Belga. “En plus de nous régaler au quotidien, ces tables réussissent la prouesse, dans un contexte économique difficile, de concilier cuisine de qualité et additions mesurées”.

Le guide rouge dévoilera, le lundi 13 mars, sa sélection de nouvelles étoiles lors d’une cérémonie au Théâtre Royal de Mons.

Belga – Photo : Facebook Nénu