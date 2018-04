Pénurie de distributeurs de billets dans le centre de Bruxelles

Cinq, c’est le nombre de distributeurs qu’il reste dans l’hypercentre de la capitale. La semaine dernière encore, quatre guichets ainsi que des deux distributeurs situés sur la Grand-Placela ont fermés suite au déménagement de la banque KBC de la rue du Midi.

Dans un article du journal LaLibre, les riverains se plaindraient de la situation. Parmi les cinq distributeurs existants, il y a celui de ATM Beobank dans la station Bourse, un distributeur Belfius sur le boulevard Anspach à hauteur de l’Ancienne Belgique, et trois appareils dans la banque ING à côté des galeries de Saint-Hubert. Conséquence de cette disparition, avec les nombreux commerces de cette zone et le tourisme abondant, on se retrouve avec des files kilométriques devant chaque distributeur. Pour l’instant, les supermarchés servent de banque. Selon les riverains et les commerçant, c’est un problème pour la santé touristique du centre-ville de Bruxelles. L’échevine en charge des Affaires économiques, Marion Lemesre (MR), n’a pas encore réagi à la polémique.

Photo : Belga