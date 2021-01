L’Hôtel Solvay sera ouvert au grand public à partir du 23 janvier

“Les Bruxelloises et Bruxellois, ainsi que les touristes, pourront désormais accéder à ce chef-d’œuvre Art Nouveau et dans le même temps, prendre une véritable bouffée de culture en voyageant dans le temps en toute sécurité. Cette ouverture vient élargir le riche catalogue des lieux culturels, patrimoniaux et touristiques qu’offre Bruxelles à ses visiteurs et, j’en suis persuadé, contribuera à la relance culturelle et touristique de notre Région dès que les conditions sanitaires le permettront”, a réagi dans un communiqué le ministre-président de la Région, Rudi Vervoort.

Le Zinneke de Bronze a par ailleurs été remis ce mercredi à Alexandre Wittamer, en guise de remerciement pour le soin apporté par ses arrières-grand-parents à la préservation de ce bâtiment.

Concrètement, l’hôtel pourra désormais être visité par tout le monde, moyennant une réservation via le site www.hotelsolvay.be . Le prix d’entrée a été fixé à 16 euro (12 euro pour les étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi). Un ticket combiné avec le musée Horta et l’hôtel Hannon est également en cours de création.

■ Reportage de Jim Moskovics et Thierry Dubocquet, avec Séverine Rondeau