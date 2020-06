Le musée juif, lauréat du Prix de la Démocratie et des Droits de l’Homme

L’assemblée francophone a choisi de récompenser cette institution pour “l’ensemble de son œuvre en faveur du devoir de mémoire et de la promotion des valeurs d’ouverture pour un dialogue interreligieux apaisé et constructif“.

Cette distinction au musée juif de Belgique, victime en mai 2014 d’une attaque terroriste meurtrière, intervient précisément l’année où l’on commémore les 75 ans de la libération des camps de la mort. “Résolument ancré dans le présent, le musée juif de Belgique est un lieu culturel et artistique vivant, dynamique, pluridisciplinaire. Il est emmené par une équipe qui porte haut les valeurs d’ouverture avec audace et modernité et dont l’objectif est de promouvoir la connaissance et la compréhension de l’histoire, de la religion et des cultures juives“, a salué mercredi le Parlement francophone.

Depuis 2015, celui-ci décerne chaque année son prix de la Démocratie et des Droits de l’Homme. Doté de 10.000 euros, il vise à valoriser une réalisation spécifique s’inscrivant dans le cadre de l’Organisation mondiale de la Francophonie et des valeurs qu’elle défend en matière de promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l’Homme.

Belga