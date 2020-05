La Ville de Bruxelles lance un programme de soutien au secteur culturel

Plusieurs mesures sont annoncées pour “rappeler que la culture reste une priorité pour la Ville de Bruxelles” en cette période de crise sanitaire, explique l’échevine bruxelloise de la Culture, Delphine Houba (PS), dans un communiqué.

L’objectif est de valoriser le travail des artistes, toutes disciplines confondues, et les lieux culturels bruxellois, lourdement touchés par la crise, “en mettant de nouveaux leviers à leur disposition.“, en particulier un soutien financier.

Ainsi la Ville de Bruxelles débloque une enveloppe de 150.000 euros “destinée à des projets de création, de médiation ou de recherche et développement.” Il s’agit d’une aide directe aux métiers de la création (artistes, technicien.nes, professionnel.le.s du secteur,…). Cette enveloppe sera répartie entre une vingtaine de lieux culturels situés sur le territoire de la Ville de Bruxelles, chacun disposant d’un montant de 7.500 euros, précise le communiqué.

Le plan prévoit aussi l’organisation de tables rondes avec les professionnel.le.s du secteur dès le mois de juin, pour préparer la relance culturelle.

La Ville annonce également l’élaboration d’une “programmation culturelle estivale ambitieuse“, dans le respect du cadre établi par le Conseil national de Sécurité.

Enfin, l’échevine de la Culture s’engage à lancer des commandes publiques “visant la réalisation et l’acquisition d’œuvres d’art destinées à enrichir les collections de la Ville et embellir le nouveau Centre administratif de la Ville, actuellement en construction.”

Le communiqué rappelle que des mesures de soutien ont déjà été prises à l’égard du secteur culturel bruxellois : le maintien des subsides alloués aux structures culturelles – musées, centres culturels, théâtres – qui dépendent la Ville; le maintien des subsides des événements planifiés entre la mi-mars et la fin août; et le soutien financier “au cas par cas, de projets culturels innovants et solidaires émanant du secteur culturel bruxellois.”

Rédaction en ligne