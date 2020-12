La Ville de Bruxelles illumine ses hôpitaux et maisons de repos pour les fêtes

La magie des fêtes de fin d’année doit persister.

Si les Plaisirs d’hiver ont été annulés à cause de la crise sanitaire, la Grand-Place accueille tout de même son traditionnel sapin et sa crèche. 142 rues et axes commerçants ont aussi été décorés d’illuminations.

La Ville de Bruxelles a décidé de compléter cette campagne d’illuminations au CHU Brugmann, à l’hôpital universitaire des enfants reine Fabiola (HUDERF) et aux maisons de repos.

Un peu de magie et de chaleur

“Je souhaite apporter de la lumière à celles et ceux qui en ont le plus besoin. J’ai donc évidemment pensé à nos hôpitaux et à nos maisons de repos. Ces illuminations apportent un message de soutien, pour remercier toutes ces personnes des efforts consentis pour lutter contre l’épidémie de coronavirus. Ces nouvelles illuminations constituent une belle manière d’apporter un peu de magie et de chaleur dans la grisaille ambiante”, explique Delphine Houba, échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements.

Ainsi, le cadre et le quotidien des résident.e.s et du personnel des maisons de repos Vesale à Bruxelles, Heysel à Laeken, Aux Ursulines et Sainte-Gertrude dans les Marolles et Les Églantines à Neder-Over-Hembeek, va être égayé par des décorations choisies pour les réfectoires, les cours intérieures et les terrasses.

Pour les hôpitaux, la Ville a choisi de décorer le site Victor Horta à Laeken et d’illuminer le bâtiment central et le service de gériatrie du CHU Brugmann. Un grand ours blanc a de plus été installé à l’entrée de l’hôpital des enfants.

La façade de la Maison de la Création, le centre culturel de la Ville, a par ailleurs été habillée de structures en trois dimensions.

Inonder les réseaux sociaux de la magie de Noël

L’échevine lance également une action participative sur les réseaux sociaux : “Cette année, c’est vous qui illuminez Bruxelles !”. Cette action propose à tous et toutes de partager jusqu’au 31 décembre des images de leurs décorations à domicile sur les réseaux sociaux.

Petit bonus : les photos jugées les plus belles, parmi celles postées sur Facebook (avec la mention @BXLvilledebruxelles) et sur Instagram (avec le hashtag #mywinterlights), seront diffusées sur les écrans de la Ville de Bruxelles.

A.V. – Photo d’illustration: Belga