La Foire du midi aura lieu en août

Finalement, la Foire du midi pourra se tenir entre le 1er et le 30 août prochain. Un ouf de soulagement pour les forains. Des mesures particulières seront prises.

Il aura fallu beaucoup d’imagination et surtout de persévérance pour que la Foire du midi puisse se tenir cette année. un dispositif sanitaire identique à celui mis en place sur les marchés devra être respecté. Un sens de circulation avec des stewards aux entrées et sorties sera aménagé. Un système de comptage est aussi prévu afin de gérer l’affluence. Et pour chaque attraction, il faudra désinfecter les nacelles après chaque utilisation. Le port du masque sera obligatoire pour les forains.

“Après ces longues semaines d’incertitude où nous nous sommes battus pour son maintien, c’est une réjouissante nouvelle pour la dynamique économique de notre Ville, de ses quartiers commerçants et pour les forains”, se réjouit Fabian Maingain, échevin des affaires économiques.

“Ce qui nous paraissait impossible Walter, Dimitri et moi-même avons réussi à refaire la foire du midi avec bien sûr l’aide de la ville de Bruxelles ! Les Bruxellois et tous les Belges pourront à nouveau profiter des attractions et manger des smoutebollen avec bien entendu toutes les mesures sanitaires pour garantir la sécurité de nos visiteurs, se réjouit Patrick de Corte, représentant des Forains.

La Foire du midi se tiendra cette année à proximité des Arts et Métiers. Cependant, la Ville n’a pas encore tranché concernant sa disposition exacte. Pour maintenir les distances physiques, il ne pourra y avoir qu’une personne tous les 1,5m. Si tous les forains souhaitent participer, il faudra donc plus d’espace que d’habitude. Plusieurs entrées seront donc certainement aménagées afin de créer plusieurs zones de foire.

V.Lh. – Photo: Belga