La 44e édition du festival Brosella annulée

Le festival de musique jazz et folk Brosella, organisé chaque été dans le parc d’Osseghem à Laeken, ne pourra pas, se tenir cette année.

“Nous sommes vraiment désolés de vous annoncer l’annulation de cette 44e édition du Festival Brosella”, ont annoncé les organisateurs de ce festival, vendredi, à leurs bénévoles. “Notre équipe a espéré jusqu’au bout pouvoir échapper à cette décision mais, en ces temps d’incertitude et suite aux mesures gouvernementales annoncées, il s’agit maintenant de la seule option possible”.

“Nous espérons bien sûr que la situation aura évolué d’ici début juillet, mais nous ne pouvons pas prendre de risque”, a encore précisé l’organisation qui donne donc rendez-vous aux amateurs de jazz et de folk en juillet 2021.

Lors de la précédente édition les 13 et 14 juillet 2019, environ 18 000 personnes ont assisté aux concerts. Brosella est un festival de musique jazz et folk gratuit, qui se déroule chaque deuxième week-end de juillet dans le parc d’Osseghem et son Théâtre de Verdure, à côté du plateau du Heysel à Laeken.

