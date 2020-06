Acte à caractère raciste de la part d’un pompier à Saint-Pierre ? Enquêtes en cours au CHU et au SIAMU

Le CHU Saint-Pierre a lancé une enquête à propos d’un incident raciste qui se serait produit sur le site de l’hôpital le 17 mai dernier, impliquant un pompier de Bruxelles.

Le SIAMU avait déjà initié de son côté une procédure disciplinaire concernant ces faits, nous indique Walter Derieuw, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, confirmant une information, rapportée hier par la RTBF sur son site web.

Selon Walter Derieuw, les faits se sont produits à la suite d’une discussion animée entre le personnel d’accueil de l’hôpital et un patient accompagné de deux proches. Des pompiers ambulanciers du SMUR (Service mobile d’urgence et de réanimation) installé sur le site hospitalier, s’en seraient mêlés et une fois de retour dans leurs locaux, l’un d’eux aurait ouvert sa fenêtre et lancé une banane en direction de l’une des trois personnes, d’origine subsaharienne. Les faits auraient rapportés par une personne interne à l’hôpital.

“Une fois que nous avons eu connaissance de ces faits, nous avons lancé une procédure disciplinaire pour vérifier les faits rapportés et identifier l’auteur présumé.”, poursuit Walter Derieuw. La procédure est toujours en cours, nous précise-t-il.

Ce jeudi, le CHU Saint-Pierre réagit également par voie de communiqué de presse. L’hôpital indique qu’il a “immédiatement déclenché une enquête afin de rassembler tous les éléments de preuve relatifs à cet événement. Ceux-ci ont été immédiatement transmis au SIAMU, seul organe habilité à mener une enquête et à prendre d’éventuelles sanctions à l’égard de son personnel pompier.” Son président, Mohamed Ouriaghli, déclare: “Je reste pleinement mobilisé avec l’ensemble du CHU Saint-Pierre pour apporter notre aide à la victime et à l’enquête.”

Multiplication d’incidents

Ce mardi Eric Labourdette, le président du SLFP Pompiers, était accusé par le député Hicham Tahli d’avoir tenu des propos racistes. Plusieurs incidents à caractère raciste ont dernièrment entâché l’image des pompiers bruxellois. “Ces faits sont contraires à nos valeurs“, réagit Walter Derieuw. Au cabinet de Pascal Smet (one.brussels/SPA), secrétaire d’Etat chargé de la Lutte contre l’Incendie et l’Aide médicale urgente, on nous indique “être attentifs à la situation et étudier les possibilités de lancer un état des lieux du corps des pompiers.”

Rédaction en ligne