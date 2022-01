Philippe Close dans +D’actu : “Le projet Néo 3, c’est la création de 3000 emplois”

“Le projet Néo 3 c’est 800 000 000 d’euros d’investissement et la création de 3000 emplois.” C’est ce qu’a annoncé Philippe Close, bourgmestre de la ville de Bruxelles lors de l’émission « +D’actu » sur BX1.

“Nous voulons reconstituer avec méthode un vrai potentiel du développement économique, social et de loisir”, c’est l’ambition du projet Néo 3 dont la nouvelle version du plan régional d’affectation du sol a été adoptée par le gouvernement bruxellois. L’idée est de faire du plateau du Heysel quelque chose de différent de ce qu’il est maintenant. “Un projet dont nous avons besoin dans la crise sans précédent que nous connaissons. Nous voulons retravailler Brussels expo qui a perdu, en 1 an et demi, 100 millions d’euros de chiffre d’affaire“ selon le bourgmestre.

Mais au redémarrage, la ville de Bruxelles, qui est la deuxième plus grande ville de congrès au monde, a remarqué un rapide engouement lors des salons comme la Made In Asia.”Les gens voyageront autrement mais Bruxelles restera la capitale de l’Europe” réagit Monsieur Close.

“On va travailler à la fois le salons et les congrès , on a un master plan par rapport à ça et on va discuter avec les autorités régionales pour faire de Brussels expo le fleuron qu’il a toujours été” exprime Philippe Close qui voit à l’avenir une mutation de l’économie des congrès.

Concernant l’immigration “Il n’y a pas de politique européenne”.

“Ce que je regrette dans ce dossier c’est qu’on joue parfois invisibilité du problème.” La ville de Bruxelles a pris en charge la location de 100 chambres d’hôtels , la région va prendre le relais avec un site temporaire près de l’OTAN pour l’accueil des migrants.

Une problématique qui n’est ni de la compétence de Philippe Close ni de celle de Rudi Vervoort. “Néanmoins, c’est notre responsabilité de trouver une solution notamment par rapport aux riverains des quartiers” admet le bourgmestre qui prend l’exemple du parc Maximilien . Un dossier compliqué malgré qu’il y ai aujourd’hui moins de migrants dans le parc. La ville a essayé de trouver des centres d’hébergement pour la nuit.

Mais Mr. Close attend des solutions structurelles. “C’est un débat européen. Aujourd’hui il n’y a pas de politique européenne car c’est un sujet tabou” reconnait-il. “Il n’y a pas d’ordres de quitter le territoire ou d’expulsions alors que les zones de police contrôlent les gens. L’histoire du tout répressif ne marche pas non plus” cloture Philippe Close qui confirme vouloir gérer les choses et prendre ses responsabilités à Bruxelles.

Anaïs Corbin/ Interview réalisée par Fabrice Grosfilley