La zone 30 généralisée en Région bruxelloise sera une réalité le 1er janvier 2021

Le gouvernement bruxellois a validé ce jeudi l’arrêté qui fixe la limitation de vitesse à 30 km/h sur l’ensemble de la Région de Bruxelles-Capitale à partir du 1er janvier 2021.

Le plan Good Move reste bien dans les plans du gouvernement bruxellois malgré la crise sanitaire du coronavirus. Le gouvernement bruxellois, réuni ce jeudi, a ainsi validé l’arrêté qui fixe le régime de vitesse dans l’agglomération bruxelloise à 30 km/h à partir du 1er janvier 2021. La limitation de vitesse à 30 km/h deviendra donc la règle de base et des panneaux 50 km/h et 70 km/h sur certains axes régionaux, principalement près d’autoroutes et autour du Pentagone, indiqueront clairement les axes qui ne seront pas limités à 30 km/h.

L’agence régionale Bruxelles Mobilité annonce qu’à partir de septembre 2020, des panneaux 50 km/h seront ainsi installés le long des voiries qui resteront limitées à cette vitesse. Des panneaux aux entrées de l’agglomération bruxelloise seront également installés pour annoncer que le 30 km/h sera la norme à partir du 1er janvier 2021. Enfin, les panneaux annonçant les zones 30 et la fin des zones 30 seront retirés progressivement par quartier d’ici le 31 mars 2021.

“En apaisant la circulation, cette mesure va également offrir des conditions plus favorables au développement d’une vraie vie locale: une meilleure qualité de l’air, une diminution des nuisances sonores, un environnement plus sur où vous pourrez vous déplacer à pied ou à vélo en toute confiance”, annonce la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen), par voie de communiqué.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Lambert