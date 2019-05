La STIB a obtenu un permis pour la future station Toots Thielemans

La Stib a obtenu de la part de Bruxelles Urbanisme et Patrimoine (BUP) le permis de construire de la future station de métro Toots Thielemans (également nommée “Constitution”), sur l’avenue Stalingrad, soit l’une des pierres angulaires de la future ligne de métro 3, annonce ce vendredi le quotidien Le Soir.

La station de métro Toots Thielemans va donc bientôt voir le jour. Le permis nécessaire aux travaux pour sa construction a bien été délivré par Bruxelles Urbanisme et Patrimoine, permettant ainsi à la Stib de lancer le chantier, attribué à la société belge Besix.

C’est le 24 mai dernier, soit à deux jours des élections régionales, que le permis de construire de cette nouvelle station de métro a été signé, rapporte Le Soir. Le cabinet du ministre-président Rudi Vervoort (PS) affirme toutefois que cet hasard du calendrier n’a rien à voir avec le scrutin électoral : “On a délivré ces permis à partir du moment où ils étaient prêts”, réplique le porte-parole de Rudi Vervoort.

De 2020 à 2024

Ce permis concerne la construction de la station de métro Toots Thielemans au bout de l’avenue de Stalingrad, entre la place Rouppe et la gare de Bruxelles-Midi, mais aussi la construction de trois trémies reliant ce futur arrêt avec ceux de Lemonnier et de la gare du Midi. Les travaux doivent débuter au printemps 2020 et devraient durer jusqu’en 2024, pour un coût de 174 millions d’euros, annonce Le Soir. Beliris s’occupera, pour sa part, de la construction de la ligne de métro 3 entre la gare du Nord et Bordet.

Le projet de la station de métro Toots Thielemans, également nommé “Constitution”, a suscité de nombreuses réactions négatives, notamment de la part des commerçants et riverains de l’avenue de Stalingrad, qui craignent l’imposant chantier qui s’annonce. À tel point que la Région avait notamment revu le projet à l’automne dernier. Et au-delà de cette nouvelle station, l’arrêt Lemonnier va également être complètement rénové, normalement entre 2024 et 2027.

Gr.I. – Photo : Stib