Des centaines de participants ont pris part au BXL Tour

Plusieurs centaines de cyclistes étaient sur la ligne de départ de la 3e édition du BXL Tour ce dimanche matin, place des Palais à Bruxelles. Cette course cycliste de 40 kilomètres à travers la capitale a démarré à 09h30 et devrait se terminer vers 14h00 avenue du Gros Tilleul, près de l’Atomium, à Laeken. Plusieurs grands axes sont temporairement fermés à la circulation durant toute la durée de la course.

Le champion cycliste Eddy Merckx a donné le départ à 09h30 ce dimanche, rue Ducale, pour la catégorie de cyclistes “Masters”, et à 10h30 pour la catégorie “Cyclos”. Cette édition du BXL Tour a des saveurs de Tour de France puisque les coureurs professionnels de cette course mythique s’élanceront de la capitale belge le 6 juillet prochain. Ils effectueront aussi un contre-la-montre dans les rues de la ville le lendemain, 7 juillet. Le BXL Tour emprunte d’ailleurs ce dimanche en majeure partie le parcours de ce contre-la-montre.

Voir aussi : “Le BXL Tour va provoquer beaucoup d’embarras de circulation à Bruxelles ce dimanche”

Les participants ont été accueillis dans le Parc de Bruxelles, face au Palais royal, dès 08h30 avec le petit-déjeuner. A l’arrivée, au pied de l’Atomium, plusieurs activités sont également prévues pour les coureurs comme pour les spectateurs, notamment des stands participatifs pour apprendre à effectuer de petites réparations de vélo ou pour personnaliser son deux-roues. Le public pourra aussi faire des essais de trottinettes électriques, admirer une exposition de vélos en bambou et s’offrir le Maillot Jaune à la boutique officielle du Tour de France. Enfin, entre 12h00 et 12h45, Eddy Merckx remettra les trophées au champion de Belgique “Masters” et aux coureurs ayant réalisé les meilleurs temps de chaque catégorie.

Source/Image: Belga