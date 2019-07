Le centre de revalidation pour animaux sauvages d’Anderlecht débordé

Les fortes chaleurs ont pour conséquence de multiplier le nombre d’animaux recueillis au centre de revalidation pour la faune sauvage, situé rue de Veeweyde à Anderlecht, rapporte La Capitale.

« En raison des fortes chaleurs, on a une arrivée massive d’animaux en détresse qui demandent énormément d’attention. Les oiseaux nichent sous des toitures et dans des cavités, mais avec la chaleur, il y a un effet de serre, ils recherchent de la fraîcheur vers la sortie du nid, et tombent”, explique Nadège Pineau, responsable du centre de soins, dans le quotidien. “À Bruxelles, on commence à atteindre nos limites, mais surtout, on manque de bénévoles, beaucoup sont en vacances, et surtout d’aides financières”.

Entre 10 et 25 animaux arrivent chaque jour au centre à Anderlecht. « Ce mercredi, on a dépassé les 20 accueils. On est tous débordés, on travaille plus de 50 heures par semaine», explique encore la soigneuse à nos confrères. Au total, quelque 500 animaux sont actuellement pris en charge par le centre.