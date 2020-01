La police diffuse un avis de recherche après un vol à main armée à Anderlecht

La police fédérale a lancé ce mercredi un avais de recherche. Le premier auteur est d’origine africaine, portait une barbe et un bermuda noir à lignes blanches, un T-shirt tricolore et des tongs. le second est d’origine nord-africaine. Il avait un collier de barbe et une moustache et portait un t-shirt blanc avec une motif camouflage et des lignes sur les manches, un pantalon noir, un bob, un sac bandoulière et des baskets blanches.

Le troisième auteur est d’origine africaine. Il portait un bermuda blanc à lignes noires, un sweat foncé et des tongs. Si vous disposez d’informations, vous pouvez laisser un témoignage sur ce formulaire ou appeler le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300. Un opérateur répondra à votre appel 24h/24.

J. Th. – Photo: policé fédérale