Memorial Van Damme : dix champions du monde seront présents, dont Nafi Thiam

Dix champions du monde ont confirmé leur présence au Memorial Van Damme, le 1er septembre prochain, au stade Roi Baudouin, dont Nafi Thiam, sacrée à l’heptathlon à Londres il y a dix jours après son titre olympique à Rio, mais elle sera à l’affiche dans le concours de la hauteur.

Ce seront sans doute un peu plus de 30 médaillés des Mondiaux de Londres qui seront présents sur la piste du Van Damme pour la clôture de la Ligue de Diamant. Les organisateurs n’ont pu confirmer l’ensemble du plateau encore en raison du changement de formule intervenu cette saison en Ligue de Diamant, mais côté belge notamment, outre Nafissatou Thiam, Kevin, Jonathan et Dylan Borlée s’aligneront sur 400m tout comme Julien Watrin, Robin Vanderbemden sera sur 200m, Philip Milanov au disque, Fanny Smets à la perche et Ismail Djebani sur 1.500m.

« Nous devons suivre les listes du classement de la Ligue de Diamant qui ont connu quelques modifications après le meeting de Birmingham. Certains athlètes se sont qualifiés de justesse pour la finale au Van Damme », a confié lundi à Ixelles, Cédric Van Branteghem, le patron du Memorial qui a pris la succession de Wilfried Meert. « Cela ne nous laisse que très peu de marge de manœuvre et les invitations que nous pouvons donner ne sont que pour les Belges, hormis sur les épreuves qui ne comptent pas pour la Ligue de Diamant. Maintenant, le prize-money est tel que la plupart des athlètes seront bien là, même s’il faut encore négocier avec certains. C’est la première année que le règlement est fait de cette manière. Il y a de bonnes choses, mais d’autres points sont à corriger. »

Un 100m en plus, un triathlon en moins

Ainsi les organisateurs du traditionnel Memorial ont ajouté au programme un 100m chez les messieurs. Par contre, le « triathlon » (poids, longueur, 110m haies) prévu pour Thomas Van der Plaetsen est annulé. Le Gantois et d’autres candidats décathloniens ont renoncé en cette fin de saison éprouvante.

Peter Genyn, champion du monde et détenteur du record du monde, sera à l’affiche des épreuves paralympiques sur 200m en chaise roulante.

Il reste encore environ 7.000 tickets à écouler, ont ajouté les organisateurs qui espèrent un stade plein pour cette 41e édition le 1er septembre.

Belga, photo Belga/Dirk Waem