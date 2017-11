Les Diables rouges dévoilent officiellement leur nouveau maillot pour le Mondial 2018

Les Diables Rouges porteront l’an prochain lors du Mondial 2018 de football en Russie un maillot qui est inspiré de celui portée par leurs devanciers à l’Euro 1984 en France. L’Union belge de football et le sponsor maillot Adidas ont présenté le maillot lundi.

Les détails marquants du nouveau maillot sont la présence sur la poitrine des losanges colorés avec en son centre le logo de la Fédération. La maillot présente un col en V. Numéro et nom seront imprimés dans le dos en couleur jaune. Le short et les bas seront également rouges avec des parements jaunes. Les nouveaux trainings des Diables seront de couleur noir avec des parements jaune et rouge, les couleurs nationales.

Les Diables Rouges porteront leur nouvel équipement dès ce vendredi 10 novembre au stade Roi Baudouin de Bruxelles, à l’occasion du match amical face au Mexique. Il sera mis en vente dès ce lundi notamment sur le webshop de l’Union belge et sur adidas.be.

Les Diables Rouges entament mardi à Tubize leur préparation en vue des matches contre le Mexique et le Japon (mardi 14 novembre à 20h45 à Bruges). Le Mondial en Russie se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018.

Avec Belga – Photo : Belga/Toon Sacre