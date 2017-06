Les cartes SIM prépayées anonymes seront désactivées ce mercredi minuit

Si vous avez une carte SIM prépayée, vous avez jusqu’à demain pour l’enregistrer. Si à minuit demain, vous n’avez pas transmis vos coordonnées à votre opérateur téléphonique, la carte SIM sera désactivée. On estime à 600.000, le nombre de cartes anonymes actives encore en circulation.

Pour s’identifier, les utilisateurs de cartes pré-payées peuvent s’adresser à leur opérateur en magasin. Il est également possible de le faire en rechargeant la carte de téléphone avec une carte bancaire, ou en ligne via sa carte d’identité électronique et son code PIN. Toutes les informations sont disponibles sur le site identification-cartesprepayees.be. En cas de blocage, la réactivation de la carte, en conservant son numéro et son crédit d’appel, sera encore possible après le 7 juin. (avec Belga)

Reportage: Sabine Ringelheim et de Yannick Vangansbeek