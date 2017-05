Le Tour de France 2019 partira de Bruxelles : une étape de 170 km avant un contre-la-montre

Le directeur du cyclisme d’Amaury Sports Organisation (ASO) Christian Prudhomme, le bourgmestre de Bruxelles Yvan Mayeur (PS) et l’échevin des Sports de la Ville Alain Courtois (MR) ont officiellement annoncé ce mardi l’organisation du Grand Départ du Tour de France 2019 sur la Grand’Place de Bruxelles. Cette organisation sera également l’occasion de rendre hommage au plus grand cycliste belge de l’histoire, Eddy Merckx, qui avait remporté son premier Tour de France en 1969.

Christian Prudhomme s’est ainsi réjoui de ce retour du Tour de France dans la capitale belge. « Nous sommes au coeur du cyclisme en Belgique, avec le plus grand champion de l’histoire du cyclisme, dans une grande capitale européenne et mondiale, comme Paris, séparées toutes les deux de 350km, mais que 3.500 km sépareront en 2019 puisque Bruxelles accueillera le Grand départ du Tour de France, 50 ans après la première victoire d’Eddy Merckx et pour le 100e anniversaire du maillot jaune », explique le directeur du cyclisme d’ASO, qui avait déjà honoré Eddy Merckx pour ses 65 ans, en 2010, avec une arrivée à Bruxelles et un passage par Meise, où le Cannibale vit aujourd’hui.

« Ce sera donc la fête à Eddy mais aussi l’occasion pour notre capitale d’attirer des centaines de milliers de touristes et d’accompagnateurs. De quoi donner un sacré coup de pouce à l’économie locale et à l’horeca, tout en redorant l’image de notre ville », se réjouit pour sa part l’échevin en charge des Sports Alain Courtois.

Les détails sur le parcours du Tour de France 2019 n’ont pas encore été dévoilés : Alain Courtois nous a toutefois confié qu’une étape en ligne de 170 kilomètres se déroulera autour de Bruxelles avant un possible contre-la-montre, individuel ou par équipes. (Gr.I., avec Belga, photo Belga/Thierry Roge)

Duplex de Martin Caulier et Frédéric De Henau