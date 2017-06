Le projet de la « Maison des Médias », le futur siège de BX1, avance

La Société d’Aménagement Urbain (SAU) a sélectionné 5 équipes parmi les 51 dossiers de candidatures, belges et étrangers, reçus dans le cadre de l’appel aux auteurs de projet qu’elle avait lancé en janvier dernier pour la construction de la « Maison des Médias ».

Les 5 équipes pluridisciplinaires (architecture, stabilité, techniques spéciales, acoustique, coordination PEB, coordination sécurité et santé) retenues pour le seconde phase de la sélection doivent à présent remettre chacune une esquisse pour le 18 septembre 2017. Suite à l’analyse des offres, la SAU désignera parmi elle le futur auteur de projet de la « Maison des médias » de mediapark.brussels, à la fin de l’année. Parmi ces 5 équipes on en retrouve 3 belges, 1 belgo-française et une néerlandaise. (51N4E-Doorzon interieur architecten, Belgique; Baukunst-Bruther, Belgique/France; Neutelings Riedijk architecten, Pays-Bas ; Office Kersten Geers – David Van Severen, Belgique ; XDGA, Belgique).

Immeuble phare

La « Maison des Médias » est l’une des premières réalisations concrètes prévues dans le cadre de mediapark.brussels. Il s’agira d’un immeuble phare de ce nouveau quartier, dont la qualité architecturale devra, à la fois, constituer un facteur d’attractivité pour d’éventuels autres utilisateurs et définir le standard qualitatif pour les futurs projets de cet ambitieux projet urbain.

Situé sur un terrain appartenant à la SAU, à l’angle du boulevard Reyers et de la rue Colonel Bourg, le nouveau bâtiment accueillera notamment le siège de BX1 ; une plateforme d’innovation comprenant un espace co-working et un incubateur, l’ensemble dédié au secteur média/audiovisuel ; des bureaux pour Screen.Brussels et des locaux pour un institut de formation.

Ces différents partenaires issus du secteur des médias utiliseront ensemble le bâtiment, avec des espaces mutualisés, afin de créer de futures synergies. Le programme comprend, entre autres, des bureaux, des studios de télévision, un accueil, un auditoire, des salles de formation, un petit horeca, des locaux techniques…

Soutien du FEDER

Le budget pour l’exécution des travaux est de 16.000.000 euros HTVA. La surface du bâtiment est d’environ 9.400m² bruts hors sol et des niveaux en sous-sols, essentiellement pour du parking.