La Belgian Pride s’intéresse au thème de l’asile et de la migration des LGBTI

Ce 17 mai se déroule la journée mondiale contre l’homophobie. Pour l’occasion, la Région de Bruxelles-capitale dévoile de nombreux symboles en faveur des droits de LGBTI comme des feux tricolores « de même sexe », l’affichage du drapeau arc-en-ciel sur plusieurs hôtels de ville et sur les gares, ou encore des passages pour piétons aux couleurs arc-en-ciel.

Samedi, la capitale vibrera au rythme de la Belgian Pride, un grand rassemblement destiné à mettre en avant les LGBTI. L’occasion d’en savoir plus sur le combat pour les droits pour les homosexuels, transexuels et intersexes et le thème de la Belgian Pride : « Asile et migration ».