Jason Denayer impliqué dans une bagarre devant le Mirano : il a été filmé

Le footballeur bruxellois Jason Denayer a été surpris dans une bagarre devant la célèbre discothèque bruxelloise Le Mirano, située sur la chaussée de Louvain à Saint-Josse. Le dimanche 21 mai, vers 6h00 du matin, le défenseur de 21 ans est vu en train de donner un coup de pied à un homme, impliqué lui-même dans une bagarre avec un ami de Denayer.

🔥Geçtiğimiz sezon Galatasaray’da kiralık oynayan ve yine transferi düşünülen Denayer karıştığı kavgada yerdeki adamı tekmeledi pic.twitter.com/luHV39Zzbb — Sporxtv (@sporxtv) 23 mai 2017

« Bien sûr, je regrette d’avoir été mêlé à une bagarre dans laquelle je n’étais pas impliqué au début », a expliqué Denayer dans un communiqué publié par son management. « Je me dirigeais vers ma voiture quand j’ai entendu un ami crier dans la rue. J’ai couru pour revenir sur les lieux et j’ai vu un homme assis sur mon ami, en train de le frapper. J’ai vu mon ami en danger et j’ai dû intervenir. J’ai réagi d’instinct. Mon seul but était de protéger mon ami », a déclaré Denayer.

L’agence en charge des intérêts du joueur souligne que la vidéo ne dure que huit secondes et ne montre donc qu’une partie de l’histoire. « Jason nous a expliqué en détail comment les choses se sont déroulées, et il n’y a aucune raison de douter de ses propos« , a indiqué Jesse De Preter, CEO d’Atticus Sports Management. « Jason n’était initialement pas impliqué dans la bagarre. Sa réaction était d’aider son ami et d’arrêter la violence. C’était une forme instinctive de protection dans une situation d’urgence. »

Selon La Capitale, la zone de police de Bruxelles-Nord confirme la bagarre mais explique que le joueur de 21 ans n’était plus sur les yeux à l’arrivée des policiers.

Jason Denayer, prêté par Manchester City à Sunderland cette saison, est pressenti pour faire partie de la présélection du coach fédéral Roberto Martinez pour le prochain match amical des Diables rouges, contre la République Tchèque, le 5 juin prochain au Stade Roi Baudouin. (Gr.I., avec Belga)