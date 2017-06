Des pass combinés pour Couleur Café et le BSF à 100€

Les deux grands festivals estivaux de musique bruxellois s’unissent pour proposer un « pass combiné » qui vous donnera accès au 3 jours de Couleur Café et au 10 jours du Brussels Summer Festival – BSF. Un pass qui vous coutera 100 euros (+frais de réservations), ce qui représente une économie d’environ 50 euros puisque les pass 3 jours de Couleur Café est en vente à 79 euros, et l’an dernier le pass BSF revenait à 70 euros environ. Attention, cette offre est limitée à 150 tickets. Pour les acheter en ligne, cliquez ici.

The Roots, Damian Marley, Lianne La Havas, -M- et son projet Malien Lamomali, Roméo Elvis, Emir Kusturica et Coely seront à voir à Couleur Café , cette année organisé au Heysel et non plus à Tour&Taxis. De l’autre coté, Pet Shop Boys, Goldfrapp, Black Box Revelation, André Brasseur sont à l’affiche du BSF !