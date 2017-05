Brussels Design September : une centaine d’événements culturels et commerciaux dans Bruxelles

La 12e édition du festival Brussels Design September 2017 a été présentée mardi. Elle proposera plus d’une centaine d’événements culturels et commerciaux du 7 au 30 septembre en différents lieux bruxellois.

Le Brussels Design September 2017 permet de découvrir les dernières tendances du design belge et international, avec un focus cette année sur le design tchèque, polonais et italien. Pour la première fois, il envahira l’espace public dans le centre-ville. Une oeuvre d’art de l’architecte Julien De Smedt, en lien avec la Navy chair d’Emeco, sera ainsi installée dans le quartier des Chartreux. L’atelier Jespere proposera l’exposition de luminaires « 13 Mobiles » de Michael Anastassiades, invité d’honneur de cette édition.

Parmi les autres expositions majeures, figurent entre autres celle de Nacho Carbonell à la maison Horta et celle sur le designer belge de l’après-guerre Ado Chale au Bozar. Au MAD, « Belgium is Design » présentera le résultat de la collaboration de 10 designers avec des entreprises et « The New Belgians » mettra en avant le travail de 6 jeunes designers belges. Des conférences seront données au Flagey, notamment par l’artiste belge Nathalie Dewez, spécialisée dans les luminaires.

Un parcours vintage dans la ville et une exposition sur la céramique à Tour & Taxis marqueront en autres les 15 ans du Brussels Design Market. Les ateliers de création partagée et leurs membres seront mis en lumière avec une exposition commune au BIP et un parcours à travers la ville, le week-end des 16 et 17 septembre, pour découvrir les différents lieux créatifs bruxellois. Né à la fin des années 90 au MIT (Massachusetts Institute of Technology), les FabLab sont des ateliers de DIY (Do It Yourself) tournés vers l’ingénierie et la création d’objets matériels par des procédés numériques. Le parcours Arts&Crafts se focalisera cette année sur la joaillerie contemporaine, avec des événements dans plus de 20 lieux bruxellois. (Belga)