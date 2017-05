Belgian Pride : ambiance aux couleurs de l’arc-en-ciel

Point d’orgue du Belgian Pride Festival, le défilé annuel de la communauté LGBT est organisé pour la 22e fois dans les rues du centre de Bruxelles. Sous la bannière « Crossing Borders », les organisateurs ont souhaité mettre en avant la situation des migrants LGBT.

Le cortège et les chars ont démarré vers 14h00-14h30 de la rue Ravenstein et sont passés par les rues de Loxum, des Fripiers, du Midi, du Lombard et Duquesnoy jusqu’au Carrefour de L’Europe.