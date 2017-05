Auderghem propose à ses citoyens de nettoyer la commune

La commune d’Auderghem va mettre en place, jusqu’au 19 juin, un service de nettoyage « collaboratif ». Les citoyens de la commune peuvent ainsi se rendre au magasin de la voirie, au 19 rue du Vieux Moulin, afin d’emprunter des gants, balais, sacs-poubelles et autre matériel de nettoyage afin de nettoyer les rues de la commune, en solo ou avec des voisins. Le but est de permettre à tous les quartiers de la commune d’être le plus propre possible, en plus du travail déjà effectué par les services de nettoyage de la commune.

Les citoyens intéressés peuvent ainsi emprunter ce matériel le vendredi entre 8h et 16h et le rendre le lundi suivant entre 8h et 16h, au magasin de la voirie, contre une caution de 10 euros et le numéro de votre carte d’identité. Vous devrez également indiquer ensuite les lieux de vos collectes.

L’opération durera jusqu’au 19 juin. (photo Belga/Jens Theys)