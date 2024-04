Chantier du carrefour Léonard: le point sur les conditions de circulation

Depuis ce jeudi, l’accès au Ring de Bruxelles en direction de Waterloo depuis l’E411 en provenance de Bruxelles, le “tourne-à-droite”, reste fermé. Lundi, la ministre flamande avait accepté, l’ouverture de l”accès à l’heure de pointe du soir, durant les deux prochains jours, mais seulement pour deux jours. Plusieurs communes dénoncent l’impact de cette fermeture au carrefour Léonard. Le bourgmestre Boris Dilliès a même proposé de rouvrir partiellement aux voiturse le bois de la Cambre.

Le point sur les conditions de circulation avec Arnaud Bruckner.

LIRE AUSSI | “Ce soir, ce sera l’enfer pour les automobilistes et les Auderghemois”

Les communes bruxelloises impactées estiment ne pas avoir été suffisamment consultées sur les perturbations entraînées par cette seconde phase de travaux. Bruxelles demande un report de de ceux-ci, le temps d’établir ensemble un plan de gestion des embarras de circulation, ce que la Flandre a refusé. L’administration communale d’Auderghem s’est même tournée vers la justice, cette semaine, pour tenter d’imposer une pause. Lydia Peeters a défendu jeudi sa vision des choses. Elle affirme avoir consulté, après les protestations bruxelloises, un expert externe en sécurité des tunnels. Ce dernier a conseillé “si les travaux sont mis sur pause, d’immédiatement fermer le tunnel Léonard (niveau -2) dans les deux sens, car la sécurité pour les usagers et les secours n’y est pas garantie”, a communiqué le cabinet de la ministre. “Sans rénovation profonde, le tunnel devrait à court terme être intégralement fermé au trafic, pour des raisons de sécurité”. Un report de la nouvelle phase de travaux serait également synonyme de fermeture complète, assure la ministre.

LIRE AUSSI | En cas de pause ou de report, “le tunnel devrait être fermé”, soutient Lydia Peeters

La CIM Mobilité s’était une nouvelle fois réunie mardi en fin de journée à l’issue de plusieurs réunions entre les administrations flamande, wallonne et bruxelloise, les opérateurs de transport et les communes bruxelloises. Au cours de ces contacts, des pistes de mesures d’accompagnement ont pu être dégagées mais leur mise en place nécessiterait plusieurs jours. “Nous avons donc une nouvelle fois demandé le report du chantier qui doit commencer jeudi mais la ministre Peeters est restée inflexible et a refusé “, a regretté le ministre wallon de la Mobilité et des Infrastructures, cité dans un communiqué de son cabinet. Selon celui-ci, les contacts entre les parties prenantes se poursuivront dans les prochains jours et continueront pendant toute la durée du chantier. Aux yeux du ministre Henry, “il est dommage que nous ne puissions pas prendre le temps de convenir de solutions réfléchies et pérennes en faveur des automobilistes”

De son côté, la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van Den Brandt a dit rester très inquiète. “Nous n’avons pas trouvé de compromis. Nous avons pris acte que seuls deux jours et seulement aux heures de pointes du soir ont été accordés en attendant une évaluation de la situation. La Flandre s’est engagée à mettre en œuvre des mesures d’accompagnement et de communication. Je vais veiller à ce qu’ils le fassent. Nous serons constructifs dans la collaboration. Mais nous restons très inquiets”.

LIRE AUSSI | Tous nos articles sur le chantier du carrefour Léonard