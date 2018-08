La Maison pour adolescents de Woluwe-Saint-Pierre doit trouver un nouveau toit d’ici la fin de l’année

Le directeur de l’ASBL La Maison, qui s’occupe d’accueillir et d’accompagner des adolescents en difficulté, explique dans Le Soir qu’il va devoir quitter d’ici le 31 décembre prochain l’immeuble que l’ASBL occupe depuis 1977 dans la rue François Gay à Woluwe-Saint-Pierre.

L’association La Maison va bientôt devoir quitter le bâtiment qui a accueilli depuis 1977 près de 450 adolescents de plus de 16 ans, accompagnés par Francis Voiturier et son équipe, rapporte le quotidien Le Soir ce jeudi. Francis Voiturier est directeur de l’ASBL et a accueilli depuis 40 ans de nombreuses personnes en difficulté. Il permet ainsi à sept adolescents de vivre en semi-autonomie et dormir (au maximum quatre filles et trois garçons) dans un immeuble de la rue François Gay à Woluwe-Saint-Pierre, et à deux autres de bénéficier d’un soutien ponctuel.

L’association devait d’abord quitter l’immeuble en début de législature, elle devra finalement quitter les lieux d’ici le 31 décembre, sur décision du collège communal. Le bâtiment n’a plus été rénové depuis longtemps, et les murs ont bougé selon Francis Voiturier. “On peut passer la main entre les briques, tout a bougé depuis la construction du commissariat, il y a quelques années”, confie-t-il.

Le directeur de l’ASBL s’est finalement tourné vers la Société royale protectrice de l’enfance (SRPE), qui s’occupe d’aider les adolescents depuis 1892. Mais cela ne signifie pas que l’association La Maison est sauvée. Avec le soutien de la SRPE, elle négocie avec le cabinet de Rachid Madrane (PS), en charge de l’Aide à la jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, pour faire passer la Maison sous le standard du service d’aide et d’intervention éducative et ainsi prendre en charge 13 adolescents à terme, dont 7 ou 8 pourraient être hébergés. Ensuite, l’association cherche également un nouveau toit, “une maison simple”, affirme Francis Voiturier.

