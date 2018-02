Frédéric Petit sur le survol : “Nous demandons un plan équitable pour Bruxelles mais aussi la périphérie”

Frédéric Petit (MR), bourgmestre de Wezembeek-Oppem, a répondu aux questions de Jean-Jacques Deleeuw dans L’Interview, ce vendredi.

Il revient d’abord sur le dossier complexe du survol de Bruxelles et notamment la plainte de 11 communes de la périphérie bruxelloise qui vont devant la justice pour demander au ministre de la Mobilité François Bellot (MR) de trouver une solution pour éviter que les nuisances sonores se concentrent sur leur territoire, « La crainte des onze communes de la périphérie, ce sont les nuisances sonores, l’allongement de la piste 25 gauche et l’utilisation plus intensive de la piste 19 », cite le bourgmestre francophone de Wezembeek-Oppem. « Nous demandons au ministre Bellot de prévoir un plan équitable sur ces nuisances ».

Frédéric Petit dit vouloir « défendre les intérêts de (sa) commune » : « Notre démarche n’est pas agressive mais veut donner un message très clair ». Il ajoute : « Il y a énormément d’études et de réflexions sur le survol de Bruxelles et de sa périphérie mais nous sommes navrés de voir que le processus décisionnel est actuellement bloqué ».

Frédéric Petit confirme également qu’il sera probablement candidat-bourgmestre à Wezembeek-Oppem lors des prochaines élections communales, toujours sur une liste commune entre les grands partis francophones de la commune (MR, PS, DéFI, cdH et Ecolo).

