Watermael-Boitsfort : la baignade à l’étang des Pêcheries est annulée

Pas de chance si vous pensiez faire un petit plongeon dans l’étang des Pêcheries royales ce week-end à Watermael Boisfort, l’événement vient d’être annulé, tout comme la baignade dans l’étang du Bois de la Cambre le week-end dernier.

En cause : les résultats des échantillons d’eau prélevés qui ne sont pas assez bons. Quatre prélèvements ont été effectués cette semaine (dont un ce vendredi, qui nécessite 48h d’incubation), et sur les trois premières analyses réalisées, seule la première montrait une mauvaise qualité de l’eau. Bruxelles Environnement a décidé de ne pas autoriser la baignade suite à cette première analyse. Les résultats montrent donc trop de fluctuations et vu le risque de précipitations qui peuvent remuer l’eau de l’étang, Bruxelles Environnement préfère ne prendre aucun risque.

Un nouveau coup dur pour Pool is Cool, organisateur de cet Expedition Swim qui n’a finalement pu se tenir qu’à l’étang de la Pede à Anderlecht, à la mi-juillet. La deuxième baignade prévue fin juillet à l’étang du Bois de la Cambre avait été annulée en raison de cyanobactéries qui se sont propagées en raison de la canicule.

Malgré cette nouvelle annulation, Pool is Cool affirme qu’elle veut retenter l’organisation d’une baignade à l’étang du Bois de la Cambre d’ici deux semaines. Les inscrits à cette deuxième séance seront prévenus en priorité sur la date exacte de cette nouvelle organisation, le temps de recevoir toutes les autorisations nécessaires des autorités régionales.

Marie-Noëlle Dinant