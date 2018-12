Voile : Jonas Gerckens, 14e et recordman belge de la Route du Rhum, raconte son périple sur l’océan

Le skipper bruxello-liégeois Jonas Gerckens a réalisé un exploit, en novembre dernier sur l’océan Atlantique. Ce concurrent de la Route du Rhum a bouclé la traversée de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre la course en 14e position en 21 jours, 9 heures, 55 minutes et 15 secondes, soit le meilleur résultat obtenu par un skipper belge dans l’histoire de la course de voile.

Jonas Gerckens n’a toutefois pas connu une traversée en toute tranquillité. Sur son bateau de catégorie Class40, le navigateur belge a dû traverser trois tempêtes, s’est arrêté à Cascais, au Portugal, en raison d’un problème de batterie, et connu de nombreux problèmes et casses techniques durant ses 21 jours de traversée. Ces avaries n’ont toutefois pas atteint l’optimisme du navigateur belge qui a réussi à terminer cette première Route du Rhum en un morceau. Et avec en prime, l’objectif de battre le record belge atteint !

Près de trois semaines après son exploit, Jonas Gerckens a été honoré à Bruxelles et pu raconter son périple à Michel Geyer.

■ Duplex de Michel Geyer et Nicolas Scheenaerts.