Union Saint-Gilloise : Thomas Christiansen dévoile ses ambitions et accueille Karel Geraerts

Karel Geraerts sera l’entraîneur adjoint de Thomas Christiansen à l’Union Saint-Gilloise, a annoncé le club bruxellois de D1B mercredi lors de la présentation de son nouveau T1 au stade Joseph Marien. L’Espagnol Christian Beguer intègre aussi le staff unioniste.

Thomas Christiansen a été nommé entraîneur de l’Union lundi. Le coach hispano-danois de 46 ans, ancien entraîneur de l’APOEL Nicosie et de Leeds United, remplace Luka Elsner, parti pour Amiens, en Ligue 1 française. Il a signé un contrat de deux saisons, avec une option pour une supplémentaire, à l’Union et a été présenté ce mercredi au stade Marien.

“C’est une belle équipe, comme j’ai pu le voir la saison dernière”, explique le nouvel entraîneur. “Ils ont des ambitions qui grandissent au fil des saisons. Je suis heureux de pouvoir faire partie de ce projet. J’aimerais grandir en tant qu’entraîneur et obtenir la promotion en Division 1A. Cela demandera beaucoup de travail évidemment”.

“Un leader sur le terrain”

Le club a également annoncé l’arrivée de Karel Geraerts, ancien international belge, en tant que coach adjoint. Geraerts, 37 ans, a joué au Club de Bruges, au Standard, à Lokeren, Charleroi et OHL. Après sa carrière de joueur, l’ancien Diable Rouge (20 sélections) a été coordinateur sportif à Ostende en 2017, et a ensuite rejoint le Patro Maasmechelen comme conseiller sportif. “Karel était un leader sur le terrain et il a la culture du football belge. Il veut s’impliquer au sein du club”, déclare le directeur sportif de l’Union, Chris O’Loughlin. “C’est aussi important de donner sa chance à un jeune entraîneur belge”.

L’autre entraîneur adjoint recruté, Christian Beguer, a lui commencé sa carrière d’entraîneur avec l’équipe B d’Osasuna. Il est passé par plusieurs clubs espagnols, dont le Rayo Vallecano où il a été assistant. Il est aussi passé par l’Arménie (Banants Erevan), Dubaï (Al Wasl) et Israël (Bnei Sakhnin FC).

