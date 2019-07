Union Saint-Gilloise : Michel De Wolf rejoint l’école des jeunes

Michel De Wolf a été nommé coordinateur sportif de l’École des Jeunes de l’Union Saint-Gilloise, a annoncé lundi le club de Proximus League.

“Suite au vote au conseil d’administration de notre École des Jeunes, la Royale Union Saint-Gilloise confie la coordination de ses équipes Élites à Michel De Wolf”, a indiqué le club de D1B dans un communiqué. “Grâce à son expérience en tant que joueur, entraîneur et formateur, Michel De Wolf pourra structurer et gérer notre École des Jeunes, ses élites et ses équipes Iris.”

Ancien joueur du RWDM, de La Gantoise, Courtrai, du Sporting Anderlecht et de l’Olympique Marseille, Michel De Wolf, aujourd’hui âgé de 61 ans, a été Diable Rouge à 42 reprises. Une fois les crampons raccrochés, il a notamment entraîné Courtrai, le Gabon et le Brussels et été assistant au Sporting Charleroi et à Tubize, qu’il a quitté en octobre 2017.

📝 Michel De Wolf aura pour mission de professionnaliser notre EDJ ! #BienvenueMichel Publiée par Royale Union Saint-Gilloise – Brussels sur Lundi 29 juillet 2019

Avec Belga – Photo : Belga/Virginie Lefour