Une entreprise allemande va diffuser tous les matchs de la division 1 amateur belge

L’entreprise allemande Sporttotal va diffuser en direct et en streaming tous les matches de la division 1 amateur de foot belge (l’ancienne troisième division) la saison prochaine, annoncent lundi la Ligue nationale de football et cette société. Il sera fait appel à des caméras automatiques.

Sporttotal diffuse déjà plusieurs divisions inférieures en Allemagne et travaille actuellement à une expansion internationale. Des tests sont déjà en cours en Belgique dans les stades de Virton, Alost et Dessel. En septembre, les stade des seize équipes de la division 1 amateur devraient tous disposer de caméras automatiques suivant le ballon.

Les supporters pourront regarder les rencontres gratuitement via l’application de Sporttotal et un site internet en construction. Après les matchs, des résumés seront disponibles. Le système ne coûte rien aux clubs et à la Ligue, assure-t-on.

Environ 20% des recettes publicitaires générées par l’entreprise seront reversés aux clubs via la Ligue. Les deuxième et troisième divisions amateurs en Wallonie devraient prochainement également signer un contrat avec la société allemande.

Source/Image : Belga