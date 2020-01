Un doublé de Vanaken offre la victoire au Club de Bruges à Anderlecht

Le choc de la 22e journée de D1A entre le Sporting d’Anderlecht et le Club de Bruges s’est ponctué par une victoire des Brugeois (1-2) dimanche à Bruxelles. Auteur d’un doublé, le Soulier d’Or Hans Vanaken a répondu à Antoine Colassin, buteur pour sa première avec le RSCA.

Au classement, les Brugeois restent premiers avec 52 points, soit dix de plus que La Gantoise et l’Anwterp (42). Les Anderlechtois pointent à la 9e position avec 27 unités, à sept longueurs du top-6.

Franky Vercauteren a surpris en offrant à Antoine Colassin, attaquant de 18 ans, une première apparition pour l’équipe première bruxelloise. Amir Murillo, international panaméen arrivé début décembre, a lui aussi fait ses débuts pour le RSCA.

Du côté brugeois, Odilon Kossounou remplaçait Clinton Mata, suspendu. C’est d’ailleurs Colassin qui a illuminé le début de rencontre. Après avoir trouvé la transversale sur une tête pour sa première touche de balle (1e), il a cadré une frappe du pied gauche (2e). Laissant passer l’orage, le Club de Bruges aurait pu ouvrir le score sur une double possibilité mais ni Dennis ni David Okereke n’ont pu tromper la vigilance d’Hendrik Van Crombrugge et Vincent Kompany, auteur d’un sauvetage sur sa ligne (11e).

Idéalement servi par Alexis Saelemaekers, un autre jeune joueur titulaire du côte anderlechtois, Colassin a donné l’avantage au RSCA, trompant Mignolet d’une frappe du plat du pied (1-0, 21e).

Bousculé, le Club de Bruges a réagi via Okereke (31e) et Hans Vanaken (37e), auteur d’une bicyclette. Récemment élu Soulier d’Or pour la seconde année de rang, le Diable Rouge a envoyé une reprise de volée des 25 mètres au fond des filets adverses (1-1, 40e).

Après une première mi-temps pleine de part et d’autre, les Gazelles de Philippe Clement ont progressivement pris la partie à leur compte mais ni Vanaken (51e) ni Loïs Openda (61e) n’ont pu trouver la faille. Le dernier quart d’heure s’est entamé par une grosse occasion de Dennis, bien lancé en profondeur par Charles de Ketelaere à peine monté (76e). Comme souvent depuis le début de saison, la solution est venue des pieds de Vanaken.

Sur un beau centre en retrait signé de Ketelaere, le Soulier d’Or a trompé Van Crombrugge d’une reprise en un temps (1-2, 80e). Pourtant moins en vue dans le second acte, le RSCA aurait pu égaliser en fin de rencontre.

Mais Francis Amuzu, lui aussi entré en cours de partie, a vu sa frappe heurter Saelemaekers et passer à côté du but brugeois (88e) alors que Mignolet était battu. Ce but, le 16e de la saison toutes compétitions confondues pour Vanaken, permet aux Brugeois de signer un cinquième succès de suite contre Anderlecht, le 3e à l’extérieur.

Belga – Photo/Bruno Fahy