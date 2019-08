Un club de supporters du RWDM veut boycotter le match de Coupe contre Dessel

Le club des supporters du RWDM “Brussels Power 2005” a partagé son mécontentement face aux prix demandés par Dessel Sport pour le match de 4e tour de la Coupe de Belgique, prévu samedi soir à Dessel. Le RWDM réplique qu’il n’est pas le club organisateur et ne peut donc imposer ses prix.

Le RWDM s’est qualifié le week-end dernier pour le 4e tour de la Coupe de Belgique de football. Le club molenbeekois rencontrera lors de ce 4e tour Dessel Sport, un autre club de Division 1 amateurs. Le match aura lieu samedi à 19h00 à Dessel, et les places coûteront entre 12 euros (debout) et 15 euros (assis). Et ces prix ne plaisent pas à certains supporters du RWDM.

Le club des ultras molenbeekois “Brussels Power 2005”, qui rassemble des centaines de supporters au stade Edmond Machtens, a partagé son mécontentement par rapport à ces tarifs. “Le prix de la place est indécente”, affirme le groupe sur Facebook. “Le plus incorrect est que le “stade” de Dessel est en fait une pelouse sur une prairie, munie d’un pourtour non couvert et ne possédant aucune infrastructure”.

Le club demande que les directions de Dessel Sport et du RWDM reviennent sur ces prix et proposent un ticket à 8 euros maximum. “À défaut, le Brussels Power 2005 ne se rendra pas à Dessel, n’organisera pas le déplacement des supporters et appellera tous les supporters du RWDM au boycott du match”, dit le communiqué.

“C’est Dessel Sport qui décide”

Thierry Dailly, président du RWDM, explique pour sa part que le RWDM est partisan de places vendues à 10 euros lors des matches de Coupe, comme cela est d’application au stade Edmond Machtens. “Nous avons depuis longtemps mis en place cette politique de places à prix démocratiques”, nous explique-t-il. “Mais cela dépend des clubs : certaines équipes proposent des prix plus élevés pour que cela rentre dans leur budget. Personnellement, j’aimerais que tous les matches puissent être visibles pour 10 euros. Mais dans ce cas-ci, je ne suis pas le club organisateur et c’est Dessel Sport qui décide. Je vais prendre contact avec eux ce mardi et je vais leur faire part des commentaires des supporters. Mais encore une fois, c’est le club organisateur qui décide”, rappelle Thierry Dailly.

