Tour de France 2019 : découvrez nos cartes interactives des 1re et 2e étapes à Bruxelles

Ce week-end, la Ville de Bruxelles va vibrer au rythme de la Petite Reine à l’occasion du grand départ de la 106e édition du Tour de France cycliste.

Outre la présentation des équipes sur la Grand-Place le soir du jeudi 4 juillet, la capitale sera surtout en ébullition ce samedi avec la première étape du Tour de France 2019 qui permettra aux coureurs de découvrir la Place royale, à Bruxelles, dès 12h00. Ils partiront ensuite en direction de la gare de Bruxelles-Central, avant un détour par la place de la Monnaie, la Grand-Place (sur leur vélo cette fois), le Manneken-Pis, les Halles Saint-Géry, le canal et la basilique de Koekelberg. Ils partiront ensuite, depuis Molenbeek, vers le Mur de Grammont, le Bosberg avant de redescendre sur Charleroi et de remonter vers la capitale.

Bruxelles sera aussi le théâtre de l’arrivée de cette première étape avec un retour dans la Région bruxelloise via l’avenue de Tervueren, le tunnel du Cinquantenaire, la rue de la Loi, la place Rogier, le bassin Vergote, avec une arrivée au sommet de l’avenue du Parc royal, en face du Palais de Laeken, prévue vers 17h00.

Contre-la-montre par équipes

La deuxième étape se déroulera le dimanche 7 juillet depuis le Palais royal de Bruxelles. Il s’agira d’un contre-la-montre par équipes de 27,6 kilomètres : chaque équipe partira routes les deux minutes et devra réaliser le meilleur temps pour obtenir la victoire.

Les équipes partiront donc du Palais royal et descendront la rue de la Loi et l’avenue de Tervueren avant de bifurquer sur le boulevard du Souverain pour faire le tour d’Auderghem et de Watermael-Boitsfort. Les coureurs découvriront le bois de la Cambre avant de remonter via le boulevard Général Jacques. Les coureurs fileront à toute allure vers Montgomery et le boulevard Lambermont, avant de traverser le canal pour grimper l’avenue Van Praet. Le contre-la-montre se terminera devant l’Atomium.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck