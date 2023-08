Nouvel exploit pour Lotte Kopecky, sacrée championne du monde à Glasgow

Lotte Kopecky a été sacrée championne du monde après sa victoire dans la course élites dames des championnats du monde de cyclisme courue dimanche sur 154,1 km entre Loch Lomond et Glasgow en Écosse.

Deuxième du dernier Tour de France, l’Anversoise a offert à la Belgique un premier titre mondial depuis celui de Nicole Van den Broeck en 1973. Kopecky est la quatrième Belge à devenir championne du monde après Yvonne Reynders (1959, 1961, 1963, 1966), Marie-Rose Gaillard (1962) et Van den Broeck.

Sa quatrième médaille à Glasgow

La native de Rumst décroche la 31e victoire de sa carrière, la 11e cette saison après le Circuit Het Nieuwsblad, la Nokere Koerse, le Tour des Flandres, la Veenendaal-Veenendaal Classic, une étape et le classement général du Tour de Thuringe, À travers le Hageland, la course en ligne et le chrono des championnats de Belgique et une étape du Tour de France où elle a également terminé 2e du classement général et remporté le maillot vert du classement par points.

Kopecky décroche aussi sa quatrième médaille dans ces championnats du monde après ses trois médailles remportées sur la piste. Elle avait décroché l’or sur la course à l’élimination et la course aux points et le bronze sur l’omnium.

Belga – Photo : Belga Image