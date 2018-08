Du taekwondo aux terrains de foot, Jaade Stitou enchaîne les performances

Triple championne de Belgique de taekwondo et auteur d’une belle carrière internationale dans la discipline, Jaade Stitou est également une footballeuse hors-pair !

Victime d’une blessure au genou qui l’a contrainte d’arrêter la compétition internationale en taekwondo, Jaade Stitou s’est découvert une passion pour le ballon rond et enchaîne depuis lors les matches avec le BX Brussels, les RWDM Girls et désormais Wolvertem. Cet été, elle a même participé avec ses amies au Neymar Jr’s Five, un tournoi brésilien de football à cinq pour lequel elle a représenté la Belgique.

■ Reportage de Thomas Destreille et Hugo Marx.