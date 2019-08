RWDM : l’entraîneur Drazen Brncic quitte le club

Deux jours après l’élimination du RWDM au 4e tour de la Coupe de Belgique de football, le club molenbeekois a annoncé ce lundi qu’il mettait “fin à (sa) collaboration avec Drazen Brncic”.

C’en est donc terminé. À deux semaines de la prochaine saison en Division 1 Amateurs, le RWDM a décidé de se séparer de son entraîneur Drazen Brncic. Au bout de près de trois saisons avec le club molenbeekois et un passage de la D3 amateurs à la D1 amateurs en seulement deux ans, le coach belgo-croate de 48 ans quitte le RWDM seulement deux jours après son élimination au 4e tour de la Coupe de Belgique.

“Nous n’oublierons jamais les 2 titres consécutifs qu’il nous a offerts ainsi que le fait qu’il fût un des pions sportifs majeurs du RWDM depuis la renaissance du club”, explique le RWDM par voie de communiqué. “Étant persuadés qu’il trouvera très vite un club à la hauteur de ses ambitions, nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière“.

“Pas dû à la défaite contre Dessel”

“Depuis la fin de la saison dernière et ce bilan d’un point sur quinze, on se posait des questions”, nous rapporte le président du RWDM, Thierry Dailly. “Ce départ n’est pas spécifiquement dû à la défaite et l’élimination de samedi“, ajoute-t-il. “On a revu samedi des lacunes de la saison dernière. Il fallait un renouveau, un coup de fraîcheur pour provoquer un choc psychologique dont le groupe a besoin pour se relancer”.

Thierry Dailly précise que les dirigeants vont désormais se mettre à la recherche d’un nouvel entraîneur. Aucun coach n’a encore été sondé, affirme le président. Le nom du futur T1 ne sera pas révélé avant quelques jours, au moins.

Gr.I. avec Christophe Durant – Photo : Belga/John Thys